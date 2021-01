Betrieb in Leondinger Corona-Teststraße voll angelaufen

Die Leondinger Sporthalle in der Ehrenfellner Straße 9 hatte bereits bei den Massentests im Dezember ihre Bewährungsprobe, nun wurde dort, wie bereits vom Land OÖ angekündigt, eine dauerhafte Teststraße eingerichtet. Betrieben wird sie vom Roten Kreuz, geöffnet hat sie von Montag bis Sonntag (jeweils von 8 bis 18 Uhr).

Das Gebäude wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir alle so schnell wie möglich wieder zurück zu einem geregelten Alltag kommen. Wenn wir als Stadtgemeinde dazu einen Beitrag leisten können, tun wir das gerne“, sagt die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Die kostenlose Testmöglichkeit in Leonding wird es voraussichtlich bis Ende April geben. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wird um vorherige Anmeldung unter oesterreich-testet.at gebeten. Personen ohne Internetzugang können auch ohne Anmeldung ins Testzentrum kommen, dort gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Teststraßen im Überblick

Im Bezirk Linz-Land gibt es neben Leonding, auch im Forum Neuhofen (Sportallee 58) eine Teststraße. In Linz können sich Interessierte im Design Center (Europaplatz 1), im Ausbildungszentrum des Kepler Universitätsklinikum MC V (Krankenhausstraße 26-30) und in der Teststraße des Ordensklinikums der Barmherzigen Schwestern, des Ordensklinikums der Elisabethinen bzw. dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Magazingasse 8) testen lassen. Im Bezirk Urfahr-Umgebung gibt es mit dem Marktgemeindeamt in Altenberg (Marktplatz 1) und der Stockhalle im Sportzentrum Walding zwei fixe Teststraßen.