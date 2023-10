Betreiber des Restaurants Bergdiele in Leonding insolvent

Im Oktober 2017 haben Oliver Rechberger und Dominique Pisa das Restaurant "Bergdiele" in Leonding übernommen. Trotz guter Kritiken konnten in den ersten beiden Jahren durch die hohen Investitionskosten nur geringe Gewinne erwirtschaftet werden, heißt es im Insolvenzantrag. Die darauffolgende Corona-Krise konnte nur durch Förderungen bewältigt werden. Dann kam der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Teuerungen, die nicht gänzlich an die Kunden weitergegeben werden konnten. Durch den Einbruch der Umsätze musste der Betrieb bereits Ende Juni 2023 völlig eingestellt werden.

Keine Sanierung angestrebt

Eine Sanierung wird laut KSV1870 nicht angestrebt. Verbindlichkeiten von rund 156.000 Euro stehen lediglich rund 13.750 Euro gegenüber, allerdings konnten die Angaben des Unternehmens noch nicht ausreichend geprüft werden. Von der Insolvenz sind zwölf Gläubiger betroffen, die ihre Forderungen noch bis zum 1. Dezember 2023 anmelden können. Dienstnehmer gab es zuletzt keine mehr.

