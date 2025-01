Besucherrekord in der grünen Oase von Linz

Als Ausflugsziel ersten Ranges gilt der Botanische Garten in Linz schon lange. Besucherrekorde sind dann doch eine sichtbare Bestätigung dafür. Mit einem solchen Rekord kann die grüne Oase am Bauernberg für das vergangene Jahr aufwarten: Knapp 115.000 Besucherinnen und Besucher nutzten das Angebot des Botanischen Gartens, das sich auch heuer sehen lassen kann.

Mehr zum Thema: Botanischer Garten bleibt Besuchermagnet

Es ist der Mix aus dem Naturerlebnis – auf mehr als vier Hektar sind mehr als 10.000 Pflanzenarten zu sehen und zu riechen – und dem idealen Ort für Veranstaltungen, der von den Gästen geschätzt wird. Das Team um Leiter Thomas Schiefecker wird daher auch in diesem Jahr ein umfangreiches Angebot von 100 Veranstaltungen bieten.

Wissensvermittlung und Inspiration

Im Bemühen der Stadt Linz, den Botanischen Garten als Ort der Wissensvermittlung und Inspiration zu fördern, sei der für Schulklassen kostenlos mögliche Besuch ein wichtiger Mosaikstein, sagte gestern Stadträtin Eva Schobesberger. So würden besonders junge Menschen für die Natur und den Artenschutz sensibilisiert.

Wie gut Natur und Kultur zusammenpassen, verdeutlicht sich an den Veranstaltungen, die vor allem im Freien eine ganz besondere Note haben. Dies wird sich auch heuer in einem abwechslungsreichen Angebot für alle Generationen zeigen. Die Palette reicht laut Schiefecker von musikalischen und literarischen Darbietungen auf der Gartenbühne bis hin zu Vorträgen, Workshops, Führungen und Ausstellungen.

Exotische Juwele

Natürlich stellt man dabei auch die Schätze, die man auf dem Bauernberg besitzt, in den Fokus. Derzeit kann man an die 20 tropische Schmetterlingsarten im Ausstellungshaus erleben (die Schau "Exotische Juwele" ist bis 23. Februar geöffnet). Ab 10. Mai wird es an gleicher Stelle möglich sein, Überlebenskünstler der Pflanzenwelt zu studieren. In der Ausstellung "Epiphyten" stehen faszinierende Gewächse im Blickfeld, die auf anderen Pflanzen wachsen, ohne ihnen Nährstoffe zu entziehen. Im Freigelände des Gartens wird parallel dazu gezeigt, was die seit 30 Jahren bestehende Tropenstation im "Regenwald der Österreicher" in Costa Rica dazu beiträgt, den Regenwald und seine Flora und Fauna zu verstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.