Acht Wochen auf Platz 1 der Bestseller-Listen in Österreich, der jüngste Krimi in der fünften Auflage und der neue Roman „Die Tränen von Triest“ auch schon in der zweiten Auflage – das zu Ende gehende Jahr war für Beate Maxian ein höchst erfolgreiches. Am 15. Jänner wird die in Vöcklabruck lebende Schriftstellerin ihren aktuellen Roman erstmals in Linz (Stadtbibliothek im Wissensturm, 19 Uhr, Eintritt frei) präsentieren.