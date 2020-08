Besondere Feier in Pfarre St. Peter

Und am kommenden Sonntag, 9. August, wird in der Pfarre St. Peter um 15 Uhr zum zweiten Mal ein Gottesdienst für Menschen abgehalten, "die um ein geliebtes Tier trauern". Denn auch diese Trauer solle ernst genommen werden, sagt Pfarrer Zeiger. Im Anschluss an die Messe gibt es im Pfarrcafé die Möglichkeit zum Gedankenaustausch.

