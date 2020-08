Berufsschulumbau in Linz dauert noch ein Jahr

In der Berufsschule Linz 2 wird seit mittlerweile zwei Jahren an der Aufstockung und Generalsanierung sowie der Adaptierung des Internats in der Turmstraße gearbeitet. Dort wird auch die Wirtschaftsküche umgebaut, werden Aufenthalts- und Freizeitzonen für die Schüler eingerichtet sowie eine ordentliche Fassadendämmung und Isolierung des Gebäudes vorgenommen. Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 soll die umgebaute Schule bezugsfertig sein. Dann werden 13,3 Millionen Euro in das Projekt geflossen sein.

Bereits heuer soll ein deutlich kleineres Projekt abgeschlossen sein. Denn in der Berufsschule Linz 5 ist eine Erweiterung der Laborräumlichkeiten notwendig. Im Altbau der Berufsschule wurden Räume frei, die um rund 160.000 Euro zu zwei Elektro- und Mechatronik-Labors umgebaut werden.

