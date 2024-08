Berufsfeuerwehr Linz bekämpfte Brand in Wohnhausanlage in Linz-Urfahr

Um 11.18 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Linz zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Heindlstraße in Linz-Urfahr alarmiert. Ein aufmerksamer Passant hatte das Feuer entdeckt. Der Innenhof der Wohnanlage war bereits stark verraucht. In einer Wohnung im 2. Stock war das Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, war unklar, ob sich noch jemand in der Wohnung befand.

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand von innen und außen. Schon rund eine halbe Stunde später konnte "Brand aus" gegeben werden. Glücklicherweise war niemand in der Wohnung gewesen. Bevor die Feuerwehr einrückte, kontrollierte sie sämtliche Wohnungen auf eine Rauchverschleppung und CO-Belastung.

