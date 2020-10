Bergbahn fährt tagsüber nicht

Denn aufgrund von Oberleitungsarbeiten am Pöstlingberg wird die Linie 50 (Pöstlingbergbahn) von heute, 27. Oktober, bis Donnerstag, 29. Oktober, jeweils in der Zeit von etwa 9 bis 16 Uhr eingestellt. Während dieser Unterbrechung wird zwischen den Haltestellen Landgutstraße und Pöstlingberg ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, kündigten die Linz Linien an.

