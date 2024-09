Benefizturnier für Ruanda

Der SV Lichtenberg veranstaltet am Sonntag, 29. September, gemeinsam mit der Hilfsorganisation "One piece of your heart", ein Fußball-Nachwuchsturnier für U12-Mannschaften statt. Mit dem LASK, Blau-Weiß Linz und dem SV Ried sind auch einige klingende Namen am Start.

Mit dem Erlös des Turniers werden Hilfsprojekte in Ruanda unterstützt. Im Sinne von "Hilfe zur Selbsthilfe" ermöglicht der Verein den Ärmsten der Armen Zugang zu Bildung und damit eine Perspektive für ein erfolgreiches Leben. Der Startschuss zu dieser Initiative war der Bau eines Kindergartens im Jahr 2012. Darauf folgte eine Schule, die von zahlreichen privaten Spendern, Unternehmen und dem Land finanziert wurde. Weitere Grundschulen folgten. Aktuell geht es um den Bau eines Hauses für Straßenkinder. Die Veranstalter versprechen, dass jeder Euro ohne Umwege und Nebenkosten direkt an die Projekte in Ruanda geht.

Das Turnier startet am Sonntag ab 9.30 Uhr im Sportpark SV Lichtenberg.

Infos: onepieceofyourheart.com

