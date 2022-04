"Beleidigungen nicht akzeptieren"

"Das war kein Kavaliersdelikt", ist VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal immer noch entsetzt über die sexistischen Postings, die VP-Gemeinderätin Theresa Ganhör auf ihrem Profil unter einer Veranstaltungsankündigung lesen musste. Wobei die rechtlichen Konsequenzen vom Tisch sind: "Der Poster hat sich gemeldet und sich entschuldigt", verrät Manhal. Es handle sich um einen jungen Mann, der "unter Einfluss von Alkohol" die Postings via Fake-Profil schrieb.

"Er hat sich per Mail bei Theresa Ganhör entschuldigt, damit ist für uns die Sache erledigt", sagt Manhal, die aber betont, "dass es wichtig war, dass wir das publik gemacht haben. Deshalb hat wohl auch ein Umdenken stattgefunden." Sie will weiter gegen Beleidigungen im Internet vorgehen. " Es können sich Betroffene auch gerne bei uns melden, wir bieten unsere Hilfe an", sagt Manhal, und weiter: "Das Beispiel hat gezeigt, wie wichtig es ist, Beleidigungen nicht einfach zu akzeptieren, sondern sich dagegen zur Wehr zu setzen."