Bekenntnisse zum Bodenschutz "sind schnell wieder vergessen"

Eine kleine Pause von der Hitze in der Stadt verspricht das Wetter dieser Tage. Doch die nächste Hitzewelle kommt bestimmt und mit ihr die Diskussion über den Umgang mit vorhandenen Grünflächen in der Stadt. Der Schutz von Grünzügen sei zwar momentan bei allen Parteien sehr populär. "Aber wenn es um konkrete Projekte geht, ist das sehr schnell wieder vergessen", kritisiert die Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Und nennt als Beispiel die aktuelle Diskussion rund um eine potenzielle Umwidmung von 180.000 Quadratmeter Grünland in Betriebsbaugebiet in Pichling. Das betroffene Grundstück, das der Stadt gehört, befindet sich in der Nähe des bereits bestehenden Südparks und grenzt an ein Natura-2000-Gebiet. "Die Umwidmung wäre ein katastrophales Zeichen, dort würde wertvoller Boden verloren gehen", sagt Schobesberger.

Teure Erhebung beschlossen

Problematisch sei zudem, dass das Areal fast zur Gänze im Hochwasserrückstaubereich liege, so die Umweltstadträtin weiter. Deshalb wurde in der Stadtsenatssitzung im Juli mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ eine wasserbautechnische Untersuchung beschlossen. Um zu klären, welche Auswirkungen ein potenzielles Hochwasser hätte und wo das Wasser anderweitig versickern könnte.

Rund 27.000 Euro an Kosten sind laut Schobesberger für diese Erhebung veranschlagt: "Diese Zerfledderung des Grüngürtels hätte massive Auswirkungen auf das Klima und die Artenvielfalt in der Stadt." Ähnlich sieht das Franziska Radinger vom Bodenbündnis OÖ: "Solche Retentionsflächen, wo das Wasser versickern soll, zu versiegeln, ist wirklich kontraproduktiv." Vielmehr sollten bereits vorhandene Industrieflächen, die brach liegen, nachhaltig genutzt werden. Gemeinsam mit dem städtischen Umweltmanagement will das Bodenbündnis OÖ schon die Jüngsten für einen sorgsamen Umgang mit Bodenressourcen sensibilisieren. "Deshalb bieten wir dieses Jahr bis zu 40 Workshops in den städtischen Kindergärten an", sagt Radinger. Darüber hinaus findet für Interessierte am 17. September ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zu "Linz im Klimawandel" im Architekturforum statt. Am Tag darauf, dem 18. September, folgt im Wissensturm (ab 19 Uhr) eine Podiumsdiskussion zu "Bodenverbrauch – Ist unser Boden noch zu retten".

