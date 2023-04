Nächste Restaurant-Pleite am Linzer Hauptplatz

Über das italienische Restaurant Riva am Linzer Hauptplatz wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Die Betreiber des italienischen Ristorante "RIVA" am Linzer Hauptplatz sind insolvent. Das hat der Kreditschutzverband KSV1870 heute bekannt gegeben. Die Ausstände betragen rund 500.000 Euro, betroffen sind 27 Gläubiger und sechs Dienstnehmer.

Umsatzrückgänge während der Pandemie

Als Ursachen gibt die Antragstellerin primär pandemiebedingte Umsatzrückgänge an. Insbesondere seien die Rad- und Schiffstouristen in den Jahren 2020 und 2021 ausgeblieben. Die Betreiber wollen das Restaurant mit einem Sanierungsplan weiterführen und schlagen den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent vor. Entschieden wird darüber im Juni.

Es ist die zweite Gastro-Pleite binnen weniger Wochen am Hauptplatz. Ende Februar schlitterte das Thai-Restaurant "Padana" in die Pleite.

Autor Christian Diabl Christian Diabl