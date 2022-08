Beim Training gestürzt: Motocross-Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtete, zog sich ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land beim Freestyle-Motocross-Training mit seiner nicht zum Verkehr zugelassenen Geländemaschine schwere Verletzungen zu. Der Mann hatte auf der Trainingsanlage, die sich auf einem Privatgrundstück in Piberbach (Bezirk Linz-Land) befindet, Backflips (Rückwärts-Saltos) trainiert, als er gegen 14:40 Uhr bei einer Landung die Kontrolle über sein Bike verlor. Er kam zu Sturz und verletzte sich dabei so schwer, dass er nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Bad Hall mit dem Rettungshubschrauber C10 in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden musste.