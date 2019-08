Beim Scherzerl hört sich der Spaß auf: Wie Honeder auf den Gletscher kam

Er versteht keinen Spaß, wenn es ums Scherzerl geht, steht da geschrieben, und dazu blickt der Chef so ernst vom Foto, dass man meinen könnte, ihm wäre an diesem Tag sehr vieles über die Leber gelaufen. Der Chef ist Bäcker Reinhard Honeder. Zur etwas anderen Linie des Auftritts nach außen gebracht hat ihn ein junges Werberteam um Bergen Steger, das die Agentur Gletscher ins Leben gerufen hat. Die OÖN haben in der Agentur in der Linzer Adlergasse in Pfarrplatz-Nähe beide Seiten an einen Tisch gebracht, um zu erfahren, wie der Gletscher zum Honeder bzw. der Honeder zum Gletscher kam.

"Ein Bäcker wäre lässig." So einfach ist das, wenn vier erfahrene Werber eine eigene Agentur, aber noch keine Kunden haben. "Eine Honeder-Filiale befindet sich ums Eck, und so war es naheliegend, eine E-Mail zu schreiben", erinnert sich Bergen Steger an den Beginn eines Prozesses, der ein paar Monate gedauert hat. "Irgendwie hat der Moment gepasst."

Bilder öffneten die Augen

Dabei war Honeder vor knapp zwei Jahren gar nicht auf der Suche, aber: "Sie haben es perfekt gemacht, indem sie uns Bilder gezeigt haben, wie man uns sieht und wahrnimmt. Das hat uns die Augen geöffnet, weil sich da wenig bis nichts zur Konkurrenz unterschieden hat", erinnert sich Firmenchef Reinhard Honeder. Auch für die Werber gab es Aha-Erlebnisse.

Gegenseitiges Lernen prägt die Partnerschaft. "Je länger die vier uns kennen, desto mehr wissen sie, wie wir ticken. Sie sind gleichzeitig auch Mahner, etwa wenn es um das Hüten der Marke Honeder geht", sagt der Unternehmer. So würde es nicht bloß um eine Werbelinie mit lässigen Texten und Bildern gehen, sondern um ein gelebtes Selbstverständnis einer Firma, die über die Produkte bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter sichtbar ist.

So war die Grundidee der Werber davon geprägt, etwas zu schaffen, das nicht langweilig ist und im Kern immer die Wahrheit enthält. So entstand die anfangs zitierte Werbezeile, und die kam gut an. Der Rest habe sich dann Schritt für Schritt ergeben, vor allem, als die Gesichter ins Spiel kamen. Mutig sei es von Honeder gewesen, in allen Filialen Poster aufzuhängen, auf denen die Mitarbeiter und die Geschäftsführer grantig schauen. Bei ihm seien sie das gewohnt, sagt Reinhard Honeder mit einem Grinsen. "Die Leute haben gemerkt, dass dieser Ernst, der sich da ausdrückt, auf die Arbeit und das Produkt übertragen wird", so Stegen. Es sei etwas geschaffen worden, das nicht alltäglich ist.

Das "ernste" Foto-Shooting, das auch den Mitarbeitern viel Spaß gemacht habe, hat Reinhard Honeder eine Erkenntnis gebracht. "Wir hatten in der Backstube so eine Gaudi, dass es schwer war, ernst zu schauen. Da bekam ich den Tipp, an jemanden zu denken, den ich gar nicht mag. Ich habe nachgedacht und gemerkt, dass es keinen gibt, den ich so überhaupt nicht mag. Da war ich richtig glücklich", erzählt er.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at