Beim OÖN-Börsespiel ist das Linzer Technikum mit vielen Klassen dabei

Es ist ein verlockendes Angebot, das Börsespiel von OÖNachrichten und Raiffeisenbank: Denn wo hat man schon die Möglichkeit, völlig ohne Risiko die Mechanismen der Börsen und des Handels mit Aktien in spielerischer Form kennenzulernen und dabei auch noch einen von vielen Preisen zu gewinnen?

Bis 23. März läuft das Börsespiel, ein Einstieg ist weiterhin möglich. Wer dabei sein will, startet mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro, mit dem alle Wertpapiere, die auf der Homepage (oon.boersespiel.at) angeführt sind, ge- und verkauft werden.

Neben der Einzelwertung für Erwachsene und der Schüler- sowie der Klassenwertung gibt es auch heuer wieder eine "Regionen-Rallye": In sechs oberösterreichischen Regionen werden weitere Sieger ermittelt. In der Region Linz hat Thomas Hornaus einen Start nach Maß erwischt. Er konnte den Wert seines Depots um 10,47 Prozent steigern. Hinter dem Führenden lagen in Linz gestern Haralabos Poultidis (+9,75 Prozent) und Mario Gstöttenmayr (+9,58 Prozent) an. Besonders groß ist auch beim heurigen OÖN-Börsespiel das Engagement der Schulen.

In der Klassenwertung führen mit der 3AFMBM (+6,65 Prozent und der 4AFMBM (+6,07 Prozent) zwei Klassen des Linzer Technikums HTL Paul-Hahn-Straße. Dort ist das Interesse am OÖN-Börsespiel traditionell immer hoch. Das zeigt sich auch heuer, finden sich doch unter den ersten 10 aktuell noch drei weitere Klassen des Linzer Technikums (Plätze 5, 7 und 9). Die 5I des Europagymnasiums Linz-Auhof (Platz 8) und die 3bFTT der Berufsschule Linz 5 (Platz 10) sind mitverantwortlich dafür, dass die Linzer Schulen derzeit in der Klassenwertung ganz klar von der Anzahl her dominierend seien.