Schon eine halbe Stunde vor dem Start war am Samstag Nachmittag die Vorfreude spürbar. Endlich wieder eine Laufveranstaltung ohne Einschränkungen. Die vielen lachenden Gesichter in der Startzone neben der Eishalle waren sichtbarer Ausdruck dieses lange nicht mehr erlebten Gefühls.Der 3-Brückenlauf hat Tradition, musste in den vergangenen beiden Jahren infolge der Corona-Pandemie in seiner klassischen Form passen, weshalb das Comeback mit mehr als 1600 Aktiven zu einem