Beim Leondinger Stadtfest ging es "hoch" hinaus: "Die Stimmung war super"

Es ist mit seinen 15 Metern zwar wahrlich nicht das größte seiner Art, verzaubern konnte das Riesenrad am Leondinger Stadtplatz die Besucher des Stadtfestes aber allemal. In einer der Gondeln Platz zu nehmen, war für viele quasi Pflichtprogramm – und zwar eines, das den kleinen und großen Gästen eine große Freude machte. Auch Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek zeigte sich von dem "schönen Blick auf die Berge" beeindruckt.

"Das Riesenrad kam wirklich gut an, die Stimmung war super, das Wetter war ein Traum", zog Stadtfestorganisatorin Marlene Siegl heute eine rundum positive Bilanz über die achte Auflage. Auch die Aussteller seien sehr zufrieden gewesen, zum Teil hätten sie am Samstag bereits so viel verkauft wie sonst an allen drei Tagen zusammen.

Gekommen, um zu bleiben

"Wir sind müde, aber glücklich", freute sich Siegl, dass das Format wieder so großen Anklang gefunden hat. "Es war ein Rekordstadtfest", teilte Naderer-Jelinek ihre Begeisterung über die vielen Besucher – und nutzte die Gelegenheit, um Siegl und ihrem Team für deren Engagement herzlichst zu danken.

„Müde, aber glücklich“: Das Organisationsteam mit Leiterin Marlene Siegl und Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (Bildmitte) Bild: cityfoto/Wolfgang Simlinger

Besonderen Anklang fand neben den Premieren-Attraktionen Riesenrad und Ghostyhaus die Suchhundestaffel Rescue Dog, die dieses Jahr ebenfalls zum ersten Mal – unterstützt von zwei Rettungshunden – über ihre Arbeit informierte. Doch nicht nur das Neue hatte seinen Reiz, sondern auch das "Altbewährte". So sind die Vorführungen der Vereine und Blaulichtorganisationen aus dem Programm nicht mehr wegzudenken – genauso wie die musikalischen Acts und kulinarischen Schmankerl.

"Den Leuten taugt es einfach, das Stadtfest ist ein schöner Abschluss der Sommerferien, bevor die Schule wieder losgeht", sagte Siegl. Bleibt die Frage, ob es auch im kommenden Jahr wieder ein Riesenrad gibt. "Ja, natürlich", sagte Naderer-Jelinek mit einem Lachen. Das nächste Stadtfest kann also kommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper