Beim Gasgeben ist etwas Gefühl gefragt

LINZ. E-Scooter im OÖN-Praxistest: Nach der Registrierung ist die Inbetriebnahme ganz einfach

Die OÖN haben die E-Scooter gestern ausprobiert. Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

So schwer kann es doch nicht sein, einen E-Scooter von einem Verleih in Betrieb zu nehmen ... oder doch? Die OÖN haben gestern in Linz den Praxistest gemacht.

Die erste Erkenntnis des Tages: Ohne Kreditkarte fährt bei dem Anbieter "Tier Mobility" schon mal gar nichts. Gut, dass es Kollegen gibt, die da vertrauensvoll aushelfen. Die App kann im Apple- oder Google-Play-Store heruntergeladen werden, nach der Kontoeinrichtung und der Hinterlegung der Kreditkarteninfos kann es schon losgehen. Wo die E-Scooter zu finden sind, verrät einem die App: Angezeigt werden nicht nur die Meter bis zu den Roller-Standorten, sondern auch der jeweilige Akkustand.

Kein billiges Vergnügen

Hat man den passenden Roller gefunden, muss man den QR-Code einscannen, der auf der Lenkstange zu finden ist. Mit einem Klick kann der Roller final in Betrieb genommen werden, auf dem Display wird die Nutzungsdauer angezeigt.

Die Inbetriebnahme kostet einen Euro, für jede Minute sind 15 Cent fällig. Rechts neben der Klingel ist das Gas, links die Bremse. Zwei, drei Mal muss man selbstständig anstoßen, danach kann man mittels Hebel beschleunigen. Dann können bequem beide Beine aufs Trittbrett gestellt werden.

Zu enthusiastisch sollte man den Hebel allerdings nicht nach unten drücken, denn der E-Scooter beschleunigt ziemlich schnell. Da ist ein bisschen Gefühl gefragt, dasselbe gilt fürs Bremsen. Auf der Straße bzw. dem Radweg gleitet der Roller ruhig dahin, etwas ungemütlich wird es auf dem Kopfsteinpflaster: Dort wird man ein bisschen durchgeschüttelt. Die Geschwindigkeit zu reduzieren, zahlt sich auf alle Fälle aus. Etwas Vorsicht ist übrigens auch bei Gehsteigkanten angebracht.

Bei Regen ist der Roller eher nicht zu empfehlen, denn die Kapuze hält beim Fahrtwind mehr schlecht als recht. Zwar kann man die Pausetaste drücken und sich einen Unterschlupf suchen, die Uhr läuft aber trotzdem weiter.

Billig ist das Vergnügung nur bedingt, lustig war das Ausprobieren allemal. Eine tägliche Alternative zum Rad oder Bim ist der ausgeliehene E-Scooter, allen voran wegen der Kosten, derzeit aber noch nicht. Auch weil man keine Garantie hat, dass etwa am Abend ein E-Scooter mit passender Akkuladung in der Nähe bereitsteht. (jp)

Vorteile

Die Inbetriebnahme ist – wenn man einmal ein Konto hat – relativ einfach. Scooter suchen, QR-Code scannen und schon kann es losgehen.

In der App kann man unkompliziert einsehen, wo die nächsten Roller zu finden sind und wie deren Akkustand ist. Gerade in der Innenstadt müssen keine weiten Wege zurückgelegt werden.

Nachteile

Ohne Kreditkarte geht gar nichts, alternative Zahlungsmethoden werden keine angeboten.

Die Kosten sind angesichts von 15 Cent pro Minute gerade bei längeren Fahrten hoch. Nutzt man den Roller für Hin- und Rückfahrt, muss man entweder zweimal die Inbetriebnahmegebühr von einem Euro bezahlen oder den Roller im Pausenmodus zurücklassen (die Verrechnung läuft weiter).

