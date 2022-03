"Beim Bau der Bypässe war es für Autofahrer schwieriger"

Jetzt wird es ernst: Seit heute Nacht ist die Autobahnbrücke in Richtung Freistadt wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wird in Richtung Norden bis zum Jahresende über die Bypassbrücke geführt. "Teile der Brücke sind technisch am Ende ihrer Lebenszeit angelangt.