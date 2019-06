Bei Verkehrskontrolle Diebesgut sichergestellt

Bei Verkehrskontrollen in Asten (Linz-Land) wurden Polizisten am Freitag auf ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise aufmerksam und hielten es auf. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Polizisten mehrere Schachteln mit neuen Schuhen, einen neu verpackten Hochdruckreiniger und eine Rüttelplatte. Die Insassen, drei slowakische Staatsbürger, haben sich laut Angaben der Polizei nervös verhalten und machten widersprüchliche Aussagen. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos entdeckten die Polizisten noch eine Sturmhaube, Handschuhe, ein Fernglas, eine Axt und zwei Walkie-Talkies.

Die Beschuldigten gaben an, die Waren bei einem unbekannten Mann an einer Raststation in Österreich gekauft zu haben. Wegen des Verdachtes, dass es sich um gestohlene Gegenstände handelt, wurden die Männer auf freiem Fuß angezeigt und alle Gegenstände sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.

