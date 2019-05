"Bei uns steht das Basteln im Vordergrund"

Wären sie der trendigen Sprache ihrer unmittelbaren Umgebung verpflichtet, würden sie von einem "Makerspace" reden. Dass ist ihnen aber so fremd wie ihnen der Ort ihres Tuns mit seiner architektonischen Geschichte heilig ist.

Sie, das sind knapp 25 Menschen verschiedener Professionen und Altersgruppen, die ein Faible eint: das "Schrauben" an ihren einspurigen, fahrbaren Untersätzen.

Der Ort ist die Linzer Tabakfabrik, das Herz der Kreativen und Ermöglicher, deren Ideen hier beginnen, Flügel zu bekommen.

Im hintersten Winkel der Tabakfabrik, von den älteren Linzern bis heute liebevoll "Tschickbude" genannt, deutet auf den ersten Blick nichts darauf hin, was sich da hinter der Tür mit der Aufschrift "Sektion Zweirad" verbergen könnte.

Arbeit, die eine Leidenschaft ist: Matthias Winklmayr. Bild: Volker Weihbold

Eine klassische Werkstatt

Wer das Tor im Magazin 1 öffnet, fühlt sich, als würde er gerade ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit gehen. Es ist das Flair einer klassischen alten Werkstatt, das einem da entgegen weht.

Sofort fällt einem aber auf, dass das kein Museum ist. Hier wird gearbeitet. An Schmuckstücken. Motorräder sind es in erster Linie, die hier von ihren Fahrern zu neuem Glanz gebracht werden. Wie bei ihren Besitzern, ist es auch bei den Modellen. So gut wie alles ist dabei. Das "Postlermoped" genau so wie die legendäre Yamaha XT600 oder der futurisch anmutende Neubau einer K3.

Neuerdings steht da auch ein Rennrad, das noch den Original-Schriftzug des erfolgreichen österreichischen Radsportlers Wolfgang Steinmayr trägt. "Den habe ich direkt von ihm bekommen", sagt Erik Steinberg nicht ohne Stolz. Der Linzer ist der Exot unter den Schraubern, weil sein Gefährt keinen Motor hat. Aber in der Runde darf er sich so willkommen fühlen wie alle anderen.

Die alte "Betriebssektion"

"Wir sind ein Verein", sagt Dietmar Tollerian, mit dem die Geschichte der Sektion Zweirad begonnen hat. Das war vor sieben Jahren. "Ich war damals einer der ersten Mieter in der Tabakfabrik", erzählt der Mann mit den längeren Haaren und der Gabe, plakativ zu schildern, wie da eines zum anderen kam.

Bei einem seiner Rundgänge durch das Areal, in dem 2009 die Zigarettenproduktion eingestellt wurde, fiel ihm die Werkstatt auf. Und sie schrie förmlich danach, wiederbelebt zu werden.

Die einstige Betriebssektion der Tabakfabrik, die Werksangehörigen schon in den 1950er Jahren die Möglichkeit gab, ihrer Leidenschaft für das Zweirad zu frönen, ist nun wieder mit Leben erfüllt. Von Menschen, die keine Profis sind, aber von denen jeder Wissen und Fachkenntnis mit einbringen kann. Und so ergibt sich ein Kollektiv, in dem der eine vom anderen lernen kann, es für jeden Fall einen gibt, der eine Lösung findet.

"Bei uns steht das Basteln im Vordergrund", sagt Florian Bauer, aktuell der Obmann des Vereins. In der ehemaligen Staplerwerkstatt kann sich die technische Ausrüstung sehen lassen. Kran, Hebebühnen, diverse Maschinen – all das wurde mit der Zeit adaptiert und auf die Bedürfnisse abgestimmt.

"Wir verstehen uns als offene Werkstätte", sagt Leo Praschl. Getragen sei alles vom gemeinschaftlichen Denken. "Wir haben keine Dienstleistungsmentalität", ergänzt Matthias Winklmayr. So wird hier auch Geselligkeit gelebt und die Hebebühne kurzerhand schon einmal zur Bar umfunktioniert.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at