Bei Rot über Schutzweg  14-Jährige von Pkw erfasst

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr gegen 14:30 Uhr in Leonding auf der B 139 in Fahrtrichtung Linz auf der rechten Fahrspur. Zur gleichen Zeit überquerte eine 14-Jährige aus Linz bei Rot den Schutzweg über die B 139. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte das Mädchen vom Larnhauserweg kommend in Richtung Straßenbahnhaltestelle die Straße, obwohl die Ampel rot geschaltet war.

Der 50-Jährige konnte trotz sofort eingeleitetem Bremsvorgang einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern, die 14-Jährige prallte gegen den Pkw. Die Verletzte wurde mit vom Samariterbund in das Kepler Uniklinikum gebracht.