Bei Polizeieinsatz: 29-Jährige in Linz von Straßenbahn angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Linz-Urfahr wurde eine junge Frau am Freitagvormittag so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 29-Jährige war in der Leonfeldner Straße von einer Straßenbahn angefahren worden. Hintergrund war ein Polizeieinsatz, den ihr gleichaltriger Freund zuvor ausgelöst hatte.

Der Linzer war, offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen, zu einer Apotheke gefahren. Dort hatten Angestellte die Polizei informiert. Als die Beamten eintrafen, konnte sich der 29-Jährige – der überdies keinen Führerschein besitzt – kaum auf den Beinen halten. Er beschimpfte die Polizisten wüst, scheiterte am Alkovortest und verweigerte eine Vorführung zum Amtsarzt vehement. Wenig später bewarf er von einer Bushaltestelle aus vorbeifahrende Autos mit Flaschen. Als die Exekutive abermals einschritt, wurde er zunehmend aggressiv, bedrohte die Beamten und wollte über die mehrspurige Fahrbahn zu einer einfahrenden Straßenbahn flüchten. Eine Streife der Bereitschaftseinheit konnte das verhindern. Seine Freundin jedoch wurde von der Straßenbahn erfasst.

Während die Frau im Spital behandelt wurde, wurde der 29-Jährige am Nachmittag desselben Tages erneut von der Polizei aufgegriffen und schließlich festgenommen. Mehrere Verwaltungsübertretungen werden zur Anzeige gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

Mehr zum Thema Linz In Tschechien ausgerissene 17-Jährige am Linzer Bahnhof aufgegriffen LINZ. Eine abgängige Jugendliche (17) aus Tschechien wurde am Donnerstag von Polizeibeamten am Linzer Bahnhof aufgegriffen. In Tschechien ausgerissene 17-Jährige am Linzer Bahnhof aufgegriffen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.