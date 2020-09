Bei Herbstführungen Linz neu entdecken

Begonnen haben diese im Sommer, nun werden sie auch im Herbst weitergeführt. "Wir wollen damit nicht aufhören, auch wenn sie bis jetzt nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das erhofft haben", sagt Silvia Mayr-Pranzeneder von den Austria Guides. Doch die Hoffnung ist da, dass sich das nun ändert: "Jetzt im Herbst kommen viele aus dem Urlaub vom See oder aus den Bergen zurück, da sind die Angebote in der Stadt auch wieder attraktiver."

Jeden Samstag und jeden zweiten Freitag im Monat, jeweils um 14 Uhr, starten die Führungen. Eine Anmeldung ist notwendig, dabei wird auch der Treffpunkt bekannt gegeben.

Das Themenspektrum der Führungen wurde erweitert: So können Interessierte jetzt etwa auch den Limonistollen oder die Linzer Innenhöfe erkunden. Neben bekannten wie jenem vom Mozarthaus gibt es auch "verborgenere" Innenhöfe zu entdecken, wie Mayr-Pranzeneder sagt. Denn "es soll ja auch die eine oder andere Überraschung" bei den Führungen geben.

Nähere Informationen zu den Themen und zur Anmeldung gibt es online unter www.linzerleben.at sowie in den Foldern, die in der Tourist-Info am Hauptplatz aufliegen. Zudem gibt es die Möglichkeit individuelle Touren zu buchen.

