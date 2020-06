Bei Ermittlungen zu Hundeattacke Indoorplantagen entdeckt

Freitag gegen 16 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Bismarckstraße beordert, weil ein Rassehund seine 19-jährige Halterin und ihren 20-jährigen Freund gebissen hatte. Die Frau erlitt Verletzungen an den Armen, der Mann eine Bisswunde an der linken Hand. Bei den folgenden Ermittlungen nahmen die Beamten in der Wohnung der beiden starken Geruch nach Cannabis war. Sie fanden zwei Indoor-Plantagen mit insgesamt acht Cannabis Pflanzen und eine geringe Menge Cannabiskraut.

Die 19-Jährige und ihr Freund werden der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Ihre Verletzungen wurden im Kepler Uniklinikum behandelt, der ca. 65 kg schwere Hund mit Unterstützung durch Polizisten einer Diensthundestreife von der Berufsfeuerwehr in das Tierheim Linz gebracht.

