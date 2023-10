Begrünte Goetheschule soll ein Vorbild sein

In der Goetheschule im Linzer Neustadtviertel wird vorgezeigt, wie auf den Klimawandel reagiert werden kann. In einem Pilotprojekt im Rahmen der städtischen Klimawandelanpassung erhält die Schule eine flächendeckende Begrünung. Die erste Etappe, die Fassade, ist nun abgeschlossen.

Bis Ende dieses Jahres wird das Dach des Turnsaals begrünt, im Frühjahr 2024 soll dann die dritte Etappe im Innenhof erfolgen, wo Kletterpflanzen gesetzt werden.

Ziel des Pilotprojektes, das aus dem Klimafonds finanziell unterstützt wird, ist es, Erkenntnisse für die optimale Begrünung weiterer Gebäude zu gewinnen. Dafür wird das Umweltressort der Stadt das Projekt auch mit Messungen begleiten.

Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und Dietmar Prammer (SP) freuen sich, dass in diesem Fall die Begrünungsmaßnahmen ganz konkret den Kindern zugutekommen. "Neben der optischen Aufwertung dient die Begrünung als natürliche Klimaanlage und stellt so einen wichtigen Teil der Anpassung an die Klimaveränderungen dar", so Schobesberger und Prammer.

