Begleitpädagogen als großes Plus

Deshalb wird in dem Gymnasium mit verschränkter Ganztagesschule in der Unterstufe und modularer Oberstufe seit 2008 ein Konzept mit Begleitpädagogen umgesetzt.

Das sieht vor, dass diese zusätzlich zu den Fachlehrern in den Klassen der Unterstufe den Unterricht mitgestalten. Dieser Ansatz soll nun weiterentwickelt werden, wie Neo-Direktor Michael Haderer – er ist seit September im Amt – erzählt. "Mit diesem Modell wird eine individuellere Begleitung von Schülern möglich, das ist ein großes Plus."

Insgesamt sind zehn Begleitpädagogen im Aloisianum tätig, jeweils drei in den 1. und 2. Klassen, jeweils zwei in der 3. und 4. Klasse. Neben den Hauptfächern sind diese zusätzlichen Pädagogen auch in den Lern- und Freizeitstunden im Einsatz. Wie sich deren Engagement im Schulalltag zeigt, wird am Beispiel einer Mathematikstunde deutlich. Die Begleitpädagogen, deren Einsatz vom Schulverein finanziert wird, können etwa talentiertere Schüler mit anspruchsvolleren Aufgaben fordern, während sie schwächere mit Übungen oder Einzelgesprächen unterstützen. Auch Digitalisierung spielt im Schulalltag eine wichtige Rolle, in diesem Bereich gibt es etwa eine Kooperation mit dem Cool Lab der Linzer Kepler-Universität. Gerade mit Blick auf das Arbeiten mit iPads – damit wurde im Rahmen der Geräteinitiative des Bundesministeriums nun in den ersten und zweiten Klassen begonnen – seien solche außerschulischen Vernetzungen zentral für eine Professionalisierung und einen guten Einsatz der Geräte als Lernmittel, so Haderer. Der Direktor verweist zudem auf das breite Angebot an Freizeitkursen, von Theater bis hin zu Naturwissenschaften.

Interessierte Kinder und Eltern können sich beim Online-Infoabend am 22. November (ab 19 Uhr) über die Schule informieren. Der Einstieg ist über die Schulhomepage (www.aloisianum.at) möglich.