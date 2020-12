"Es passiert ja nicht so oft in diesen Tagen, dass man in der Zeitung gute Nachrichten liest." Aber über diese Schlagzeile habe sie sich wirklich gefreut, sagt Dagmar Breuer. Die Pädagogin ist seit vielen Jahren in einem Gründerzeithaus in der Baumbachstraße daheim. Einem Straßenzug, wo die Gehwege sehr schmal sind und Autos das Geschehen dominieren. "Alles ist verparkt und der Verkehr nimmt ständig zu." Doch nun werde die Situation viel besser, wenn, wie von den OÖNachrichten berichtet, hier