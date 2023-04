Begegnungszone: Erste Schritte in der Domgasse

"Die Domgasse soll ein völlig neues Gesicht bekommen": Dieser Ankündigung von Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) sind erste Taten gefolgt.

Die für die neue Begegnungszone und damit ein 20 km/h-Tempolimit nötige straßenpolizeiliche Verordnung ist bereits unterschrieben, die nötigen Markierungsarbeiten wurden bereits durchgeführt. Die neu markierten Zonen in der Domgasse (die Fahrbahn wurde zum Teil verschränkt) sollen künftig sozial-kommunikative Plätze sein (Stichwort Gastgärten und Ruhezonen). In einem nächsten Schritt sollen den Markierungen nun Sitzmöbel und mobiles Grün folgen.

Dem Transformationsprozess der Begegnungszone passiert, wie berichtet, in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz. Die Neugestaltung zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität soll in Etappen und unter Einbeziehung der Anrainer und Gewerbetreibenden erfolgen.

"Unser Ziel ist es, die sich wandelnden Positionen und

Bedürfnisse aller Akteure zu bündeln, zu koordinieren und in ein ganzheitliches, breit getragenes Konzept zu überführen", sagt Clemens Bauder, der mit Leitung des partizipativen Prozesses betraut ist. Bauders interdisziplinäre Lehrveranstaltung „Workshop Begegnungszone Domgasse“ an der Kunstuniversität Linz dient quasi als Projektbasis.

Ausstellung "Zukunftsbäume"

Hajart verspricht sich von dem Projekt "mehr Aufenthaltsqualität und attraktivere Gastgärten", Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) sieht darin eine gute Chance "die Räume in der Stadt wieder den Menschen zurückzugeben". Seitens des Stadtgrünressorts würden für die Domgasse die Zukunftsbäume aus einer Baumausstellung, die voriges Jahr im Botanischen Garten zu sehen war, zur Verfügung gestellt. Diese präsentiert Baumsorten, die trotz Klimawandel eine Zukunft in der Stadt haben und soll in den kommenden Wochen aufgestellt werden.

Ebenso werden in den nächsten Tagen die Gastronomen ihre Gastgärten einrichten, zusätzlich werden Sitzbänke in der Domgasse aufgestellt. Am Freitag, 28. April, steht mit dem Domgassenfest Feiern auf dem Programm, auch am Samstag sind Veranstaltungen geplant.

Entscheidung bis Jahresende

Wie die Domgasse final aussehen soll, wird bis Jahresende entschieden. Am 17. Mai und 28. Juni gibt es bei Bürger-Stammtischen Gelegenheit über bereits Umgesetztes und weiter Geplantes zu diskutieren. Ende Juni sollen zudem die ersten Ergebnisse aus der Kunstuniversitäts-Lehrveranstaltung präsentiert werden. Über den Sommer werden weitere Maßnahmen mit den Anrainern erarbeitet, im Herbst werden die einzelnen Schritte evaluiert.

