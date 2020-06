Trotz massiver Bedenken des Landes kommt das Projekt der Hängebrücke von Linz nun in die entscheidende Phase. Nachdem Projektwerber Hannes-Mario Dejaco die Einwände der obersten Aufsichtsbehörde entkräftet hat, ist das Verfahren laut Vizebürgermeister Markus Hein (FP) so weit fertig, dass es kommende Woche im Ausschuss und dann am 2. Juli in der Sitzung des Gemeinderates behandelt werden kann.