Die Baby-Boomer (Geburtsjahrgänge 1946 bis 1964) sind nun oder bald im Seniorenalter. Eine Folge davon ist, dass mehr Menschen Pflege brauchen. In Linz ist das am nach wie vor steigenden Bedarf an Pflegeplätzen für ältere Menschen abzulesen. Obwohl die Stadt seit 1990 acht neue Seniorenheime errichten ließ, steigt der Bedarf weiter. "Im Jahr 2025 brauchen wir ein zusätzliches Heim mit 120 Plätzen", sagt die für Soziales zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ).