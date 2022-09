Bebauungsplan für "Trinity Park" im Gemeinderat

Auf dem ehemaligen Nestlé-Areal in der Franckstraße soll es bekanntlich hoch hinausgehen: Drei Türme in der Höhe zwischen 80 und 100 Metern sollen dort entstehen. Wie kürzlich berichtet, hat das Areal samt den dafür entwickelten Projektplänen den Besitzer gewechselt, den geplanten "Trinity Park" will nun der Wiener Immobilienentwickler "Vermehrt" errichten.

An den bekannten Eckdaten des Projektes – neben Büroflächen sind etwa ein Studentenheim mit 250 Zimmern, ein Hotel, ein Nahversorger und ein Park geplant – werde unverändert festgehalten, hieß es bei der gestrigen Pressekonferenz von Gregor Beilein (Vorstand Vermehrt) und Gerold Letzbor (Projektentwicklung L-Bau Engineering GmbH). "Wir sind stolz, das Gesicht von Linz als moderne und vielfältige Stadt mitentwickeln zu können", sagte Beilein.

Baubeginn Mitte 2024 geplant

Baubeginn ist für Mitte 2024 angepeilt, zuvor sind Abrissarbeiten nötig. Letzbor rechnet mit einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren. Wie hoch das Investitionsvolumen letztlich sein werde, könne angesichts der derzeitigen Preisentwicklungen und noch anstehender Ausstattungsentscheidungen schwer abgeschätzt werden, hieß es weiter. Dieses könnte bis zu 300 Millionen Euro betragen.

Im Gemeinderat am 22. September kommen in einem nächsten Schritt die für die Projektumsetzung erforderlichen Änderungen am Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zur Abstimmung. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) und Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann strichen gestern hervor, dass durch das Trinity-Park-Projekt das gesamte Franckviertel aufgewertet werde.