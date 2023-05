Baustellen-Sommer in Linz: Wo abseits der Pendlerrouten gearbeitet wird

Der Sommer naht, und es wird auch heuer wieder ein "Baustellen-Sommer" im Linzer Straßennetz. Neben der Totalsperre des Mona-Lisa-Tunnels, die vor allem Auto-Pendler treffen wird, gibt es eine Vielzahl an größeren und kleineren Baustellen auf Linzer Stadtgebiet. "Heuer kommt es baustellenmäßig in Linz faustdick. Vor allem wegen der Generalsanierung des Mona-Lisa-Tunnels, wo leider viel zu lange zugeschaut wurde", sagt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Diese und weitere Baustellen seien unaufschiebbar. "Man sah am Beispiel der alten Eisenbahnbrücke, was passieren kann, wenn dringend nötige Sanierungsmaßnahmen immer weiter hinausgeschoben werden", sagt Hajart. Auf folgende Baustellen müssen sich die Linzer noch einstellen.

Mozartstraße: Aufgrund einer Sanierung wird die Fahrbahn gesperrt, der Zeitraum ist noch nicht bekannt.

Fabrikstraße: Die Fahrbahn wird saniert und ist daher im Sommer gesperrt, der Zeitraum für die Arbeiten in der Fabrikstraße ist noch unbekannt.

Ipfstraße: Aufgrund von Fräsarbeiten und Asphaltierungen kommt es in Sankt Florian in den Sommerferien zu örtlichen Umleitungen.

Lederergasse: Im August und September wird ein Radweg errichtet. Da Busbuchten und Parkplätze außer Betrieb sind, kann es zu vereinzelten Verkehrsanhaltungen kommen.

Bäckermühlweg: Die Verbreiterung von Geh- und Radweg führt im Herbst für etwa acht Wochen zu einer punktuellen Fahrbahnverengung.

Am Gründberghof: Die Fahrbahn wird saniert und deshalb im Herbst gesperrt. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Im Haidgattern: Im Sommer kommt es zu einer voraussichtlich zweiwöchigen Sperre der Fahrbahn, weil diese saniert wird.

Dallingerstraße: Aufgrund einer Sanierung wird die Fahrbahn im Sommer gesperrt.

Bauernberg: Im Juli/August wird die Fahrbahn am Bauernberg saniert und ist deshalb gesperrt.

Raffelstettner Straße: Voraussichtlich im Herbst wird die Fahrbahn aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt.

Freistädter/Prager Bundesstraße: Ein Bauprojekt der GSA führt von September bis Dezember aufgrund einer Baustellenzu- und -abfahrt zu teilweisen Spursperren.

Hagenstraße: Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten kommt es in den Sommerferien zu einer halbseitigen Sperre im Baustellenbereich in der Hagenstraße.

Wiener Straße: Vereinzelte Anhaltungen verursachen Straßenbaumaßnahmen im Zuge von neuen Warteplatzüberdachungen bei der Bushaltestelle Pichlinger Straße.

Größere Baustellen gibt es auch in der Wiener Straße, der Dinghoferstraße und auf der Unteren Donaulände.

