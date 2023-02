Baustart für die Pumptrackbahn in Enns

Nach der Fertigstellung des Bodenaufbaus wird die Firma Trailements Mitte März mit der Errichtung des Pumptracks beginnen. Für die Bauarbeiten sind in Abhängigkeit von der Witterung acht bis zehn Wochen Dauer veranschlagt. Der Eröffnungstermin werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Renaturierung beim Bleicherbach

In Abstimmung mit dem Gewässerbezirk Linz werde auch eine Renaturierung der Flächen zwischen dem Pumptrack und dem Bleicherbach durchgeführt, informierte die Stadtgemeinde via Aussendung. "Mit dem Pumptrack erhalten wir eine innovative Erweiterung unserer bereits bestehenden Spiel- und Sporteinrichtungen. Diese Bahn soll Kindern, jungen Erwachsenen und auch ganzen Familien Freude an der Bewegung, ob mit Laufrädern, dem Fahrrad oder auch mit Scootern, bereiten", ist bei Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP) die Freude groß.

Autor Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky