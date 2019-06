Bauernopfer? Direktorin wird wegen Aktenaffäre ihren Posten verlieren

Ende des Vorjahres ist sie eingesetzt worden, nun hat sie entschieden: jene mit ranghohen Magistratsbeamten, Personalvertretern und einem externen Personalexperten bestehende Begutachtungskommission im Magistrat Linz, die geprüft hat, ob der mit Oktober auslaufende Vertrag der amtierenden Direktorin des Geschäftsbereichs "Abgaben und Steuern" verlängert werden soll oder nicht.

Und die Entscheidung ist gegen die Bereichsleiterin ausgefallen. Das hat Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) der Betroffenen in einem knapp gehaltenen Schreiben kürzlich mitgeteilt. Die Kommission sei zum Schluss gekommen, dass eine Weiterbestellung nicht möglich sei, stand da zu lesen – mehr nicht. Auch auf OÖN-Nachfrage wollte Hörzing, die in der Aktenaffäre Bürgermeister Klaus Luger vertritt, nicht erläutern, worauf sich diese Entscheidung begründe: "Zum Inhalt gibt es kein Statement."

In den Gängen des Magistrats ist indes einiges zu hören. Etwa, dass der betroffenen Direktorin vorgeworfen werde, dass sie im Zuge der Aktenaffäre mit zu wenig Nachdruck mehr Personal für die Abteilung Verwaltungsstrafen gefordert habe. Also für jene Abteilung, in der zwischen 2010 und 2017 fast 2000 Strafanzeigen wegen "Untätigkeit der Behörde" liegen geblieben und verjährt sind.

Und dass die Bereichsleiterin ein "willkommenes Bauernopfer" sei, mit dem die Stadtführung von ihrer Verantwortung in der leidigen Aktenaffäre ablenken möchte. Einer, der das auch so sieht, ist der Vorsitzende des städtischen Kontrollausschusses, Neos-Gemeinderat Felix Eypeltauer. "Die SPÖ versucht von Anfang an, mit einer Sündenbock-Taktik die Verantwortung von Bürgermeister Luger zu verschleiern. Die betroffene Direktorin hat ihn im Juni 2016 nachweislich darüber informiert, dass es mehr Personal braucht, was von ihm damit abgeschmettert wurde, dass ihre Warnung eine Schutzbehauptung sei. Ihr nun mangelnden Nachdruck bei der Warnung vorzuwerfen, ist perfide", sagt Eypeltauer.

Die Prüfer des Rechnungshofes (RH) haben in ihrem Bericht zur Aktenaffäre festgehalten, dass es auf drei Ebenen Versäumnisse gegeben habe. "Der RH sah sowohl beim Bürgermeister als auch bei der Magistratsdirektion und der Geschäftsbereichsleitung eine ... Mitverursachung ... der Verjährungen", ist im Prüfbericht zu lesen.

Warum die jetzige Bereichsleiterin von ihrem Posten abgezogen werden soll, Magistratsdirektorin Martina Steininger aber nichts zu befürchten habe, ist ebenfalls ein Thema, das auf den Rathausgängen besprochen wird. Immerhin war Steininger in ihrem früheren Job als Bezirksverwaltungsdirektorin (noch vor der Magistratsreform) länger für die Abteilung Verwaltungsstrafen zuständig als die Bereichsleiterin, die nun geschasst werden soll. Und unter Steiningers Zuständigkeit gab es laut Rechnungshof im Jahr 2013 auch die zweithöchste Zahl an Verjährungen von Verwaltungsstrafen in einem Jahr.

Doch zurück zur derzeitigen Bereichsleiterin. Ihren Job im Magistrat werde die Mitarbeiterin "natürlich nicht" verlieren, sagt Hörzing. Vielmehr sei "davon auszugehen", dass diese versetzt werde. Der dann auszustellende Versetzungsbescheid wird von Anwalt Oliver Plöckinger mit Spannung erwartet. Er vertritt besagte Bereichsleiterin und ist "sehr neugierig" darauf, wie die Versetzung begründet werden wird. Wenn klar sei, wie im Gutachten, das die Begutachtungskommission in der Sache eingeholt habe, argumentiert werde, "werden wir entscheiden, ob wir den Versetzungsbescheid bekämpfen oder nicht", sagt Plöckinger.

Unbill droht der Bereichsleiterin, Bürgermeister Klaus Luger und weiteren Beamten auch von anderer Seite. Gegen sie ermittelt, wie mehrmals berichtet, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs.

