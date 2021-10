Baubeginn ist noch offen, aber Suche nach Mietern für Hafenportal läuft

LINZ. Der Linzer Hafen mausert sich immer mehr zum neuen Hotspot in Linz. Allein die Linz AG investiert in das Projekt Neuland 140 Millionen Euro: Am verlandeten Hafenbecken 2 entstehen eine Tiefkühl- und Pharmahalle (die Inbetriebnahme ist für Ende des kommenden Jahres geplant) samt begehbarem und öffentlich zugänglichem Dachgarten sowie der 28 Meter hohe Aussichtsturm, die beide über einen Steg miteinander verbunden sind.

Auch das Hafenportal, das gegenüber der neuen Halle entstehen soll, wird mit den beiden bereits in Bau befindlichen Objekten über einen Steg verbunden sein. Allerdings ist der Baubeginn für das Hafenportal noch nicht erfolgt, der Termin für den Spatenstich soll aber dem Vernehmen nach bald feststehen.

275 Parkplätze

Schon jetzt werden Mieter für dieses Hafenportal, das laut Homepage des Immobilienmaklers sechs Stockwerke hoch werden soll und über eine Tiefgarage mit 275 Parkplätzen verfügen wird, gesucht. Insgesamt 18.000 Quadratmeter an Büroflächen, dazu 300 Quadratmeter für Handel, 400 Quadratmeter für Dienstleistungen und 500 Quadratmeter für Gastronomie sollen zur Verfügung stehen. Bei den Büros stünden grundsätzlich verschiedene Größen zur Verfügung, vom Start-up bis zum Großraumbüro, wobei die größte Bürofläche derzeit mit knapp 2400 Quadratmetern angegeben wird. Potenzielle Mieter sollten auch durchaus finanzkräftig sein, denn die Nettomieten werden mit 12 bis 15,50 Euro pro Quadratmeter angegeben. Neben dem Projekt Neuland sind im Linzer Hafengebiet – wie OÖN-Leser wissen – noch einige weitere Projekte geplant, wobei nicht nur Firmen ausbauen, sondern auch Wohnungen, beispielsweise am 25er-Turm oder in der Schiffbaustraße, errichtet werden sollen. "All diese Projekte werten die gesamte Stadtregion natürlich auf", weiß der bisherige FP-Verkehrsreferent Markus Hein, der aber zu bedenken gibt, "dass die rege Bautätigkeit auch massive Auswirkungen auf den Verkehr haben wird". Konkret soll ein Stadtteilverkehrskonzept erstellt werden, um die künftigen Verkehrsströme zu lenken.