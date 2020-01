Bauarbeiter zwei Meter abgestürzt - verletzt

Gegen halb zehn Uhr vormittags wurden die Einsatzkräfte zu der Baustelle in Hart alarmiert. Ein Bauarbeiter war von einer Schalungsdecke gestürzt und etwa zwei Meter tief in eine Baugrube gefallen. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hart hoben den Verletzten unter Zuhilfenahme eines vor Ort befindlichen Baukrans aus der Grube. Der Arbeiter wurde von einem Notarzt-Team versorgt und in ein Linzer Spital gebracht.

