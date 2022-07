Bauarbeiten in der Hagenstraße ändern Busfahrpläne

Die wegen der Bauarbeiten in der Hagenstraße notwendige Sperre bremst nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Busse aus. Wie berichtet, muss der Abwasserkanal im Bereich Hagenstraße 14-26 saniert werden.

Von 22. Juli bis 15. August ist die Hagenstraße rund drei Wochen durchgehend gesperrt. In dieser Zeit kommt es zu weitreichenden Fahrplanänderungen. Alle Kurse der Linie 250 werden über Walding umgeleitet. Die Haltestellen zwischen Gramastetten Rodltalstraße und Linz Hinsenkampplatz werden in dieser Zeit nicht bedient. Von dieser Umleitung ausgenommen sind die beiden Frühverbindungen um 4.54 Uhr und 5.10 Uhr (Kurse 101 und 103) nach Linz. Diese werden über die Pachmayrstraße geführt. In Gramastetten Ort ist in Fahrtrichtung Linz eine Ersatzhaltestelle in der Rodltalstraße vorgesehen, da die über Walding geführten Kurse die Haltestelle in der Linzer Straße nicht bedienen.

Die Linie 251 wird an Wochenenden über die Pachmayrstraße bzw. unter der Woche auch über Walding umgeleitet. Einzelne Kurse der Linie 251 entfallen, ebenso wie die am Nachmittag nach Linz über die Pöstlingbergstraße geführten Kurse 117 und 121 der Linie 252. Die Kurse 108 und 114 fahren über Lichtenberg, Zwettl an der Rodl und weiter über die B126 Hansbergstraße nach Linz.

Für die Haltestellen im inneren Abschnitt der Hansbergstraße – insbesondere zwischen Neulichtenberg und Pöstlingberg – gibt es unter der Woche zusätzlich stündliche Zu- und Abbringerfahrten zur Pöstlingbergbahn mit Midibussen. Hierzu wird an der Haltestelle Schableder eine Wendeschleife mit Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für die Fahrgäste, die neben ihrem OÖVV-Ticket keine Kernzonenberechtigung für Linz und damit keine gültige Fahrkarte für die Pöstlingbergbahn haben, erhalten vom Fahrpersonal eine kostenlose Zählkarte für den aktuellen Tag, die zur Hin- und Rückfahrt in der Kernzone bis Linz Hauptbahnhof berechtigt.

Zusätzlich gibt es Wochenendsperren: von 9. bis 12. September, 16. bis 19. September und 23. bis 26. September. In diesen Zeiträumen wird die Linie 251 über die Pachmayrstraße umgeleitet, die Haltestellen zwischen Linz Hinsenkampplatz und Neulichtenberg Ort können nicht bedient werden.