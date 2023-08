Bauarbeiten am Auberg: Haus drohte einzustürzen, Bewohner evakuiert

Wie berichtet, wird am Auberg ein jahrzehntealtes Gebäude abgerissen. Dort, wo einst Wein gelagert und verkauft worden war, entstehen 42 luxuriöse Wohnungen. Die Abrissarbeiten an der Aubergstraße 24, Ecke Parzhofstraße, hatten erst kürzlich begonnen. Ein Großteil des Gebäudes ist bereits abgetragen - doch seit Mittwochvormittag stehen die Bagger still. Ein Teil der Fassade drohte auf die Straße zu stürzen, berichtet die Polizei. Es kam zu Evakuierungen: Fünf Bewohner aus dem angrenzenden Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Linzer Berufsfeuerwehr wurde um 11.10 Uhr alarmiert, um den betroffenen Bereich abzusichern. Insgesamt 23 Feuerwehrleute waren zur Stelle. "Wir haben die Straße großräumig abgesperrt und einen Statiker zur Einsatzstelle geholt, der sich ein genaues Bild der Lage gemacht hat", sagt Robert Gruber, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr. Die Sperre betrifft die Häuser in der Aubergstraße - Nummer 16 bis 34 - sowie einen Teil der Parzhofstraße. Dort wurde eine Umleitung eingerichtet.

"Die Absperrung bleibt erhalten, bis die Abrissarbeiten abgeschlossen sind", heißt es von der Berufsfeuerwehr, die rund eineinhalb Stunden im Einsatz stand.

Lokalisierung: In der Aubergstraße 24 kam es zu dem Zwischenfall

