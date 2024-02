Barrierefreiheit: "In Linz muss viel mehr getan werden"

Zwei unscheinbare Stufen in der Hamerlingstraße werden zur unüberwindlichen Hürde.

Es sind nur zwei kleine Stufen am Ende eines Gehsteigs in der Hamerlingstraße, für viele Menschen stellen sie aber ein unüberwindliches Hindernis dar. Was mit einem Kinderwagen noch irgendwie geht, ist mit einem Rollstuhl kaum zu schaffen. Offenbar fällt das vielen Bürgern auf, zumindest wird die Problemstelle bei der Adresse Hamerlingstraße 32 seit Jahren immer wieder bei der Plattform "Schau auf Linz" gemeldet.