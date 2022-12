Barrierefreies Parkbad: "Nun braucht mich keiner mehr herumzutragen"

2300 Längen schwimmt Anita Weber in der Sommer-Saison im Sportbecken des Linzer Parkbads. Im Winter ist es viel weniger. Das liegt nicht an mangelnder Motivation der 61-Jährigen, sondern an der fehlenden Barrierefreiheit. Ohne Hilfe war Ausstieg nicht möglich Seit einem Autounfall vor 20 Jahren hat Weber eine inkomplette Querschnittlähmung. Das Hallenbad ist zwar barrierefrei zugänglich, allerdings nur bis zum Beckenrand. Für den letzten Schritt brauchen Menschen mit Mobilitätseinschränkung