Bananz, der Beobachter mit Humor und Gitarre

Schon als Kind hat er Menschen beobachtet und ihnen ein wenig nachgespottet. Mit seinem ihm eigenen Humor, wie er erzählt. Später wurden dann daraus Geschichten, die Bananz in Lieder gießt. Über Typen von nebenan.

Nach englischen Texten zu Beginn ("sie waren grammatikalisch die Hölle") hat er mit 19 Jahren erstmals in Mundart geschrieben. Das fühlte sich für den gelernten Elektriker gut an, aber er behielt das lange für sich.

Seit einigen Jahren lässt Bananz die interessierte Öffentlichkeit daran teilhaben. Mit "Philosophen im Saustall" veröffentlicht er diese Woche ein neues Album, das er am 1. September mit Band in Linz präsentieren wird.

Da wird man den leidenschaftlichen Musiker mit der eigenwilligen Stimme, den Geschichten aus der Umgebung und dem energiegeladenen Blues-Rock-Gemisch live erleben können. "Wenn ich auf die Bühne gehe, schlüpfe ich in eine Rolle. Wenn ich spiele, ist es mir wichtig, dass ich wer anderer bin, dass ich mich richtig gehen lassen kann", sagt der 43-Jährige. Die Privatsphäre ist ihm wichtig. So viel darf sein: geboren in Niederösterreich, aufgewachsen in Linz, jetzt im Mühlviertel mit Frau und Kind zu Hause. Mehr braucht es nicht. Seine Musik spricht für ihn.