Baier: Feiern statt Parkgebühren

Zumindest für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), der sich mit seinem Antrag dafür einsetzen will, dass am 24. und 31. Dezember jeweils nachmittags (ab 13 Uhr) die Parkgebührenpflicht in Linz aufgehoben wird. Denn bis jetzt gilt diese an beiden Tagen bis 18.30 Uhr.

"In Graz wurde diese Regelung im Vorjahr eingeführt, damit Familien ungestört feiern können", sagt Baier. Davon würden vor allem die Mitarbeiter der Parkraumüberwachung profitieren: "Auch sie haben freie Zeit im Kreis ihrer Lieben verdient", so Baier.

