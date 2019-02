Bagger rutschte in die Traun: Fahrer rettete sich auf's Dach

LINZ. Durch seine geistesgegenwärtige Reaktion konnte ein Baggerfahrer verhindern, dass sein Fahrzeug vollständig in der Traun unterging.

Der Baggerfahrer reagierte geistesgegenwärtig. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Unverletzt hat ein Baggerfahrer am Mittwoch einen Unfall beim Traunkraftwerk nahe des Linzer Franzosenhauswegs überstanden. Schon seit Wochen werden dort mit schwerem Gerät Steine verlegt, um das Flussbett wieder herzustellen.

Dabei dürfte der Bagger am frühen Mittwochnachmittag abgerutscht und in einen tieferen Bereich der Traun geraten sein. Der Lenker des Fahrzeugs reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte so vermutlich Schlimmeres: Er rammte die Baggerschaufel in der Grund, wodurch der Bagger nicht mehr weiter sinken konnte.

(Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr)

Dann rettete sich der Mann aus dem Führerhaus und wartete auf dem Dach des Baggers auf seine Rettung. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen ihn mit einem Schlauchboot.

Am Mitttwochnachmittag wurde am Einsatzort intensiv darüber beraten, wie die aufwendige Bergung des Baggers aus der Traun von statten gehen könnte. Gefahr für die Umwelt bestand keine, da der Treibstofftank unbeschädigt geblieben war.

(Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema