Bäume oder Arbeitsplätze? Bauprojekt erhitzt Gemüter

Kaum waren die Pläne bekannt, kam es zu hitzigen Diskussionen. Das Bauvorhaben der Firma Fabasoft, die, wie berichtet, auf einem rund 11.000 Quadratmeter großen Areal nahe der Johannes-Kepler-Universität einen Firmencampus errichten will, stößt nicht nur auf Zustimmung.

Nachdem sich Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) gegen die für das Projekt notwendige Umwidmung samt forstrechtlicher Rodung eines rund 3000 Quadratmeter großen Waldstückes ausgesprochen und die Rodungsbewilligung untersagt hat, hat nun Bürgermeister Klaus Luger (SP) das Verfahren an sich gezogen: "Ich werde die Argumente genau abwägen, alle Gutachten würdigen und insbesondere zu schaffende Ersatzflächen für den Wald beurteilen", sagt Luger. Klar sei, dass Linz eine Stadt sei, "in der sowohl Klimaschutz als auch Jobs der Zukunft Platz finden" müssen.

Ersatzaufforstungen nötig

Seiner Entscheidung war eine hitzige Diskussion über die Rodungsbewilligung vorangegangen. Diese sei für das Flächenumwidmungsverfahren notwendig, heißt es vonseiten des Unternehmens: "Nur weil ich eine Rodung beantrage, bedeutet das nicht, dass die Bäume umgeschnitten werden." Vielmehr solle der Baumbestand erhalten bleiben.

Dem kann Schobesberger nichts abgewinnen: "Es gibt keinen Grund, einen Rodungsantrag zu stellen, wenn man nicht roden will." Für das Umwidmungsverfahren sei diese Bewilligung nicht notwendig: "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun."

Für Luger hingegen ist der uninahe Standort für ein neues Forschungszentrum optimal: "Die Eingriffe in den Grüngürtel sind relativ gering." Ohne Ersatzaufforstungen sei eine Bewilligung aber undenkbar, so Luger, der seine Entscheidung ehestmöglich im kommenden Jahr verkünden will.

"Dass der Bürgermeister jetzt versucht, einen Kampf Arbeitsplätze gegen Bäume zu inszenieren, ist völlig unangebracht", sagt Schobesberger, die davor warnt, hier einen Präzedenzfall zu schaffen. "Das wäre fatal und würde weiteren Umwidmungsbegehren Tür und Tor öffnen", so die Umweltstadträtin, die sich einmal mehr für den Schutz des Grüngürtels ausspricht. (jp)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.