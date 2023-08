Bäuerliche Geschichte kann man auch erwandern

Die Födroas in Wilhering wurde runderneuert: Margit Stadler-Schauer mit Vizebürgermeister Markus Langthaler und VP-Obmann Kurt Diesenreiter.

Die 500-Jahr-Feier des Stadlerhofs in Wilhering weckte im heurigen Frühjahr mit der Theater-Zeitroas von Joachim Rathke viele Erinnerungen an das bäuerliche Leben durch die Jahrhunderte und begeisterte in seiner Mischung mit Musik und Kulinarik mehr als 2000 Gäste. "Das war ein großer Erfolg", ist Initiatorin Margit Stadler-Schauer immer noch begeistert, wie auch die eigene Familiengeschichte auf diese Weise aufgerollt wurde.