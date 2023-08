Badeunfall im Rutzinger See: Mann in kritischem Zustand ins Spital gebracht

Unfall am Badesee in Rutzing

Rettung, Wasserrettung, Polizei und mehrere Feuerwehren wurden am Sonntagabend zum Rutzinger See im Gemeindegebiet von Hörsching, Bezirk Linz-Land, alarmiert. Laut ersten Informationen geriet ein 55-jähriger Mann unter Wasser. "Der Sohn des Opfers hat Alarm geschlagen. Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Traun waren privat vor Ort. Sie haben den Mann aus dem Wasser gezogen und sofort mit der Reanimation begonnen", sagte Jörg Lorinser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rutzing, am Sonntagabend im OÖN-Gespräch.

Bis zum Eintreffen der Rettung versuchten die Ersthelfer den Mann zu reanimieren. Der Zustand des 55-Jährigen, der ins Krankenhaus gebracht wurde, dürfte kritisch sein. Der Rutzinger See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet mit einer Zone für Angler und Badegäste. Kommandant Lorinser schätzt, dass an schönen Wochenenden rund 100 bis 150 Badegäste kommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.