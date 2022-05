Ein Sommer wie damals, davon haben die meisten in den vergangenen Jahren geträumt. Und zumindest, was den Spaß in den Freibädern betrifft, stehen heuer die Vorzeichen dafür gut. Denn bisher sind – im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren – keinerlei Einschränkungen in puncto Abstands- oder gar Maskenregeln für die Freibäder vom Bund gekommen. "Hoffentlich bleibt das auch so", sagen die für die Bäder Verantwortlichen in ganz Oberösterreich.