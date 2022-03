Baby erblickte an Linzer Kreuzung das Licht der Welt

Als bei Mama Angela-Elenora in den frühen Morgenstunden des 13. März die Wehen einsetzten, machte sie sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin auf den Weg in die Klinik. Doch es ging alles noch viel schneller als gedacht: An der Kreuzung der Wiener Straße mit der Turmstraße im Linzer Süden wurden die Wehen so stark, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Zwei Sanitäter des Roten Kreuzes eilten zum Ort des Geschehens.

"Es war wirklich nicht viel Zeit zum Vorbereiten oder um groß zu überlegen", berichtet Sanitäter Raphael Wagner. Er und sein Kollege Michael Kamptner legten die Mutter, die bereits außerhalb des Autos an der Kreuzung gewartet hat, auf die Rettungstrage. "Nur Sekunden darauf ging alles Schlag auf Schlag", heißt es in einer Aussendung des Roten Kreuzes. Um 2.45 Uhr erblickte die kleine Lara-Nadine das Licht der Welt - kerngesund und ohne Komplikationen. "Ich war einfach nur von meinen Gefühlen überwältigt", erinnert sich Michael Kemptner an den besonderen Einsatz.