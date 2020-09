Babsi Mayer: "Rad-Geberin" für den Nachwuchs im Sattel

Die Tour de France rollt gerade, und auch im heimischen Radsport haben Rennen für die Allgemeine Klasse nach der Corona-Krise schon wieder Fahrt aufgenommen. Bewerbe für den Nachwuchs sind bis auf den vom Landesverband initiierten BOA-Cup dagegen Mangelware.

"Für mich war bald klar, wenn man Kinder fürs Radfahren weiter begeistern will, muss man ihnen auch eine Perspektive bieten", sagt Barbara Mayer. Als zweifache Mutter und Intensivkrankenschwester eigentlich schon im Dauereinsatz, liegen Österreichs Starterin bei der Straßen-WM 2018 in Innsbruck radfahrende Kinder, besonders am Herzen. Diesen Samstag veranstaltet sie gemeinsam mit dem Radclub ARBÖ Vöest und dem Raiffeisen Club im Sportpark Lichtenberg (ab 10 Uhr) einen Technik-Wettbewerb für Kinder.

Überraschend viele Teilnehmer

"An verschiedenen Wertungsstationen können die Kids ihr Können unter Beweis stellen", sagt Mayer, die sich über 80 Nennungen freut. "Mit so vielen Teilnehmern hatten wir eigentlich gar nicht gerechnet", so Mayer. Mit ihrer dort ebenfalls angesiedelten Mountainbike Kids Academy bewegt sie seit geraumer Zeit schon den Nachwuchs aus Linz und Umgebung sowie dem Mühlviertel einmal wöchentlich.

"Das ist über kurze Zeit enorm gewachsen. Ich muss mittlerweile Eltern und ihren Kindern absagen, weil die Kurse aus allen Nähten platzen", erzählt die 38-Jährige, deren Kinder ebenfalls schon flott mit dem Rad unterwegs sind.

Am 20. September findet für den Nachwuchs in Altenberg noch ein weiteres Rennen statt, das dann als Cross-Country-Bewerb gefahren wird.

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at